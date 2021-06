25.06.2021 h 17:47 commenti

Ciclista si sente male nei boschi di Luogomano, soccorso dai vigili del fuoco

L'uomo è stato trasportato con un fuoristrada fino alla Cascina di Spedaletto dove era ad attenderlo l'ambulanza del 118 che lo ha trasferito all'ospedale di Pistoia

Un ciclista di 49 anni si è sentito male mentre stava percorrendo un sentiero in località Luogomano, nel comune di Cantagallo. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 di oggi, 25 giugno, e una squadra dei vigili del fuoco si è attivata per raggiungere l'uomo presso la cascina le Barbe. Il malcapitato è stato quindi trasportato, con l'utilizzo di un fuoristrada, fino alla Cascina di Spedaletto, dove c'era ad attenderlo un'ambulanza del 118. Il ciclista è stato quindi affidato al personale sanitario per essere trasportato in codice giallo all'ospedale di Pistoia. Secondo il 118 il malore è stato di natura cardiocircolatoria.

