21.04.2022 h 13:56 commenti

Ciclista investito e sbalzato in un dirupo, preso dai carabinieri il pirata della strada

E' un pratese di 25 anni che dopo l'incidente, avvenuto il giorno di Pasquetta a Montecuccoli, si è allontanato senza prestare soccorso. Decisive le testimonianze di chi ha assistito all'incidente e le immagini registrate dalle telecamere installate nella zona. Vittima un ventenne: le sue condizioni sono in miglioramento

E' un venticinquenne pratese il pirata della strada che il giorno di Pasquetta ha investito un ciclista in località Montecuccoli, a Vernio, senza fermarsi a prestare soccorso ( leggi ). Il giovane è stato rintracciato dai carabinieri di Vaiano al termine di una indagine lampo basata sia sulle testimonianze di quanti hanno assistito all'incidente, sia sull'analisi delle telecamere installate nella zona.Vittima dell'incidente un ventenne, anche lui pratese, che dopo essere stato urtato dalla macchina è finito in un dirupo profondo diversi metri rispetto alla sede stradale. Un volo concluso tra la fitta vegetazione che non ha consentito ad altri ciclisti di prestare soccorso. A recuperare il giovane sono stati i vigili del fuoco e il Soccorso alpino e speleologico della Toscana. Le condizioni del ventenne, apparse molto gravi tanto da far intervenire l'elisoccorso, sono in netto miglioramento.Il conducente dell'auto pirata è stato denunciato per lesioni personali e per omissione di soccorso.