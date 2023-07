07.07.2023 h 19:02 commenti

Ciclista investito da un'auto in via Paronese: è stato soccorso in codice rosso

Il 60enne di nazionalità cinese è stato travolto da un connazionale. Sul posto un'automedica del 118 e la Municipale per i rilievi, ancora da capire la dinamica dell'incidente

Grave incidente stradale questo pomeriggio 7 luglio in via Paronese. Un ciclista di 60 anni di nazionalità cinese è stato investito, intorno alle 17, da un'auto condotta da un connazionale di 55 anni. Il 60enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano dall'ambulanza del 118, intervenuta insieme all'automedica.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a fare i rilievi ed ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente: una delle ipotesi è che il ciclista abbia attraversato improvvisamente la strada finendo per essere investito dall'auto che viaggiava in direzione Poggio a Caiano.









