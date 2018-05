03.05.2018 h 09:34 commenti

Ciclista investito da un'auto al Macrolotto Uno: è stato soccorso in codice rosso

L'incidente è avvenuto poco prima delle 23 in via Toscana. La vittima è un cittadino pakistano di 37 anni

Ancora un grave incidente stradale al Macrolotto con vittima un ciclista straniero. Si tratta di un cittadino pakistano di 37 anni che, ieri sera 2 maggio, poco prima delle 23, è stato investito da un'auto in via Toscana. L'automobilista si è fermato e ha dato l'allarme al 118, che ha inviato un'ambulanza in codice rosso per soccorrere lo straniero, poi portato al Santo Stefano dove è stato ricoverato. Sul posto anche la polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Si tratta dell'ennesimo incidente con questa dinamica che avviene al Macrolotto Uno, dove la sera sono molti a spostarsi in bicicletta, con tutti i rischi del caso.