03.03.2023 h 12:01 commenti

Ciclista investito da un'auto a Bagnolo: è stato soccorso in codice rosso

L'incidente è avvenuto all'incrocio fra via Loi e via Montalese questa mattina. L'uomo è stato trasportato dall'elicottero Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi dove fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi rispetto ai primi momenti

Grave incidente stradale questa mattina 3 marzo a Bagnolo. Un ciclista di 67 anni, originario dell'Umbria ma domiciliato a Prato, è stato investito intorno alle 11 da un'auto condotta da un uomo di 78 anni, residente a Montecatini. Le condizioni del ciclista sono apparse critiche ai soccorritori che hanno fatto intervenire anche il Pegaso. Il 67enne è stato quindi trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi. Per fortuna il ciclista è sempre rimasto sempre vigile e cosciente. Dopo i necessari accertamenti medici, l'iniziale codice rosso è rientrato e già in giornata il 67enne è stato dimesso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno provveduto a fare i rilievi dell'incidente ed ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'impatto, alla base del quale è probabile che ci sia la mancata precedenza all'incrocio tra via Loi e via Montalese, dove per altro la visibilità è ottima. Da alcune testimonianze raccolte sul posto, pare che il ciclista provenisse da Bagnolo e procedesse verso Montemurlo, mentre l'auto s'immetteva da via Loi sulla via Montalese verso Bagnolo.