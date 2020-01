24.01.2020 h 17:07 commenti

Ciclista entra in rotatoria e viene travolto da un'auto, grave incidente in tangenziale

E' successo nel primo pomeriggio di oggi alla rotatoria tra viale 16 Aprile e via Piemonte. Il ciclista ha 30 anni ed è di origine cinese.

Un trentenne di origine cinese è stato travolto da un'auto mentre si immetteva sulla tangenziale a bordo della sua bici. L'impatto è stato violento e il ciclista è finito a terra. E' stato portato in codice rosso all'ospedale di Prato, poi declassato in giallo.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 24 gennaio, alle 14.40 in viale 16 Aprile alla rotatoria con via Piemonte. E' proprio da qui che il ciclista cinese è entrato nella rotonda in direzione ovest mentre l'utilitaria che lo ha colpito proveniva da sud. Sul posto sono sopraggiunti la polizia municipale di Prato e un'ambulanza inviata dal 118. Considerata anche la dinamica del sinistro, le condizioni del ferito sono apparse da codice rosso ma poi i sanitari hanno giudicato la situazione meno grave del previsto e il codice di rientro è sceso a giallo.