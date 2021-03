29.03.2021 h 20:18 commenti

Ciclista colpito dalla portiera di un'auto finisce contro un autobus, è gravissimo

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Maliseti in prossimità del circolo. Sul posto due ambulanze inviate dal 118 e la Municipale

Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, 29 marzo, in via Montalese a Maliseti, a pochi passi dal circolo arci Quinto Martini e delle Poste. Attorno alle 18.30 un ciclista di 51 anni di orgine cinese, che era a bordo di una bici elettrica, è stato colpito dallo sportello di una macchina in sosta aperto incautamente dal conducente, un pratese di 52 anni.

Secondo quanto appreso, a causa della sportellata l'uomo è finito contro un autobus della Cap che stava transitando proprio in quel momento sulla corsia opposta. Il 51enne dopo aver sbattuto contro la fiancata del mezzo è poi caduto a terra. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze di cui la seconda con medico a bordo che ha trasportato il ferito al Santo Stefano in codice rosso. E' stato richiesto anche l'intervento di Pegaso ma poi si è preferito portare il ferito direttamente al Santo Stefano. Qui i sanitari, dopo averlo stabilizzato, hanno deciso di trasferire l'uomo a Careggi dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Presente sul posto anche la polizia municipale per i rilievi del caso che serviranno a ricostruire la dinamica. Al momento il conducente dell'auto risulta indagato per lesioni aggravate.