Ciclabile via Firenze, il Comune rassicura i commercianti: "Più sicurezza e più parcheggi"

E' stato fatto il punto sullo stato di avanzamento del secondo lotto dell'intervento. Saranno ricavati 63 posti auto in più

Più sicurezza per i pedoni e più posti macchina per i residenti e i commercianti. E' in sintesi quanto emerso nel corso della commissione consiliare 3 su Lavori pubblici e infrastrutture dedicata allo stato di avanzamento del 2° lotto della pista ciclopedonale di via Firenze in seguito alla petizione presentata dai commercianti e dai residenti della zona per chiedere l'aumento dei parcheggi.

Erano presenti anche alcuni rappresentanti della raccolta firme e l'assessore alla Mobilità Flora Leoni.

Il secondo lotto dell'opera va dal Circolo Arci La Macine, dove è stata realizzata anche "un'area 30", verso la rotatoria con via Amerigo Bresci, per circa 1 km, ricongiungendosi con il primo tratto della pista ciclopedonale, dall'ex chiesino a via Poggio Castiglioni, inaugurato nel 2018: come hanno spiegato i tecnici del Comune, il progetto ha previsto la realizzazione di un marciapiede per la sicurezza dei pedoni sul lato opposto rispetto alla pista ciclabile (lato ex cementizia), in modo da ridurre la carreggiata per indurre conseguentemente una diminuzione della velocità dei veicoli su una strada che ha uno degli indici di incidentalità più alti del territorio, a fronte di 22mila veicoli che ogni giorno la attraversano. I lavori sono in corso, anche per la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti rialzati e luminosi. Al tempo stesso sono stati riorganizzati gli spazi per la sosta e ricavati nuovi parcheggi, anche nel primo tratto di via Amerigo Bresci arrivando a 63 posti auto in più. Attualmente infatti è in fase di progettazione la realizzazione di un parcheggio in un'area di proprietà del Comune di Prato all'angolo con via Bresci, lato monte. "L'obiettivo è mettere in sicurezza via Firenze e tutelare "l'utenza debole" della strada, ovvero pedoni e ciclisti - ha affermato l'assessore Flora Leoni - creando spazi di sosta idonei e non improvvisati e insicuri come ora. I parcheggi infatti sono addirittura aumentati, ma organizzati diversamente. Questa politica porterà benefici sia ai residenti che ai commercianti".

L'intervento, che terminerà nell'arco della primavera, fa parte del progetto per la messa in sicurezza di via Firenze, utilizzando il finanziamento di 380.000 euro messo a disposizione del ministero dell’Ambiente per il Piano urbano di mobilità sostenibile. "Sono soddisfatto perché sono state esaudite le richieste di residenti e commercianti, aumentando i posti auto e nel contempo risolvendo una situazione di sosta disordinata. -afferma il capogruppo Pd, Marco Sapia - Il progetto per rendere via Firenze più sicura, iniziato nel 2108, procede anche nella frazione della Querce come previsto dal piano urbano di mobilità sostenibile".

