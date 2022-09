30.09.2022 h 12:21 commenti

Ciclabile Prato-Vaiano, revocato l'appalto per la realizzazione della passerella sul Bisenzio

Ancora problemi per il nuovo tracciato, salta l'accordo tra l'azienda vincitrice e il Comune valbisentino. A rischio i finanziamenti regionali, entro maggio 2023 e i lavori devono essere terminati. La denuncia dell'opposizione: "Il sindaco ammettere gli errori e chieda scusa ali cittadini"

Ancora un intoppo per la pista ciclabile che dovrebbe collegare Prato con Vaiano, l'amministrazione comunale ha revocato l'appalto alla Carpenteria Carena per la realizzazione del ponte sul Bisenzio in località Camino.

“Anche questo tentativo di portare avanti il cantiere – spiega il capogruppo lista Vainesi Gualberto Seri - è quindi fallito miseramente e diventa ancor più evidente la necessità da parte dell’amministrazione comunale di fare un passo indietro, ammettere gli errori, chiedere scusa ali cittadini e ripensare tutto il progetto rinunciando al finanziamento della Regione, che peraltro è già molto a rischio”. Un percorso, messo a bando 5 anni fa , che avrebbe dovuto sostituire quello a monte, più volte crollato a causa della fragilità del terreno e per questo chiuso nel 2014. Il nuovo progetto prevede, appunto, una passerella sul Bisenzio e un percorso lungo anche la 325 per poi entrare nel centro della Briglia e ricongiungersi a L'isola con il vecchio tracciato. Per ottenere i finanziamenti entro il 31 maggio 2023 i lavori, costo complessivo 739.299,17 euro, devono essere ultimati

E proprio il termine della consegna della passerella, secondo la lista Vaianesi, è stato uno dei motivi principali del mancato accordo tra Comune e impresa appaltatrice, che riteneva impossibile un rispetto delle tempistiche per attuare un progetto che risulta cambiato rispetto all’originale e che adesso prevede giunti bullonati invece che saldati per l’assemblamento del ponte.

Per due volte, a maggio, sempre secondo la ricostruzione dell' opposizione- la Carpenteria Carena non si è presentata alla consegna dei lavori, che sarebbero dovuti iniziare a settembre. Da lì in poi è stato tutto un rivedere e cambiare il cronoprogramma, rinviare accordi, scambiarsi PEC tra ente e azienda.

“In pratica – conclude Seri - si naviga a vista, nessuno vuole o può costruire il ponte, si va avanti per tentativi pur di non perdere il finanziamento della Regione per un progetto che noi riteniamo sbagliato ormai da più di cinque anni. Proponevamo il ripristino del vecchio tracciato e non siamo stati ascoltati: sarebbe costato meno e probabilmente i lavori sarebbero già stati ultimati”. Oltre alla realizzazione della passerella il progetto è stato anche criticato per il tratto di ciclabile lungo la 325, ritenuto pericoloso.

