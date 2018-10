24.10.2018 h 12:00 commenti

Ciclabile Prato-Vaiano e nuovo ponte, ok al progetto esecutivo. Intervento da oltre 1 milione di euro

Entro il prossimo 15 novembre la pubblicazione del bando di gara per i lavori. Previste anche aree di sosta per le biciclette sia alla stazione di Porta al Serraglio che a quella di Vaiano

Il progetto esecutivo per la riqualificazione della ciclabile Prato-Vaiano e la realizzazione del nuovo ponte a Camino è pronto. A dare il via libera è stata la giunta comunale di Vaiano nei giorni scorsi. Entro il prossimo 15 novembre verrà pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori. “Riqualificheremo l’intero percorso e ci sarà un intervento specifico a La Briglia, sia nelle aree interessate dalla ciclabile che sul punto sosta all’ex lavatoio - mette in evidenza il sindaco Primo Bosi - Finalmente siamo al progetto definitivo e all’avvio delle procedure per l’affidamento dei lavori e siamo soddisfatti, il raccordo tra i diversi enti che avevano competenza su questa vicenda non e stato semplice”.

Siamo dunque a una svolta per tutto il sistema di viabilità ciclabile che riguarda la Vallata e il suo collegamento con la rete dell’Emilia Romagna e del nord Italia. “Entro il 15 novembre procederemo con la pubblicazione del bando per l’esecuzione dei lavori che hanno un importo complessivo, considerando anche il tratto pratese, di oltre 1 milione di euro – specifica l’assessore alla Mobilità, Davide Puccianti - Non abbiamo perso tempo ma c’era necessità di definire un accordo tra diversi soggetti, a partire dall’Autorità di bacino”. La pista ciclopedonale è stata selezionata dalla Regione per essere finanziata, con 590 mila euro, attraverso il bando regionale per lo Sviluppo delle infrastrutture a basso impatto e l’incremento della mobilità ciclopedonale che attinge dai Fondi europei Por Fesr 2014-2020. Le altre risorse saranno impegnate direttamente dal Comune di Vaiano, circa 350 mila euro, e da quello di Prato, 80 mila euro.

A dettare i tempi dei lavori saranno le prescrizioni dell’Autorità di bacino e l’evoluzione meteo del periodo invernale. È prevedibile che prima di tutto vengano svolti i lavori sul trattato stradale e che poi si proceda con gli interventi previsti nell’alveo del Bisenzio. Tra le prime opere da realizzare ci sono le pile sull’argine destro.

La ciclabile rivista a corretta con il ponte di Camino si sposterà sulla riva destra (venendo da Prato), con un percorso che sarà parallelo alla SR 325. Si immetterà nell’abitato de La Briglia, attraverserà il giardino della Curia a valle di via Steriola, arriverà in piazza della Repubblica, si immetterà in via Ciampi e infine in via Fattori dove si riallaccerà alla ciclabile a nord dell’abitato. Il progetto presentato alla Regione per il finanziamento prevede anche aree di sosta per le biciclette sia alla stazione di Porta al Serraglio che a quella di Vaiano.