Ciclabile lungo il Bisenzio da oggi più sicura: attivate 17 videocamere ad alta definizione

La videosorveglianza è stata implementata nel tratto che va da Santa Lucia al Ponte XX Settembre ed è collegate a sei sale operative delle forze dell'ordine e della protezione civile

L'occhio attento di diciassette telecamere controllerà notte e giorno il tratto della pista ciclabile Gino Bartali che va da Santa Lucia al Ponte XX Settembre lungo il fiume Bisenzio, già teatro di aggressioni e di spaccio di droga.

L'implementazione della videosorveglianza cittadina che ora conta 140 telecamere, è stata presentata stamani, 4 aprile, dal sindaco Biffoni e da Estracom.

Oltre 2,3 chilometri di pista ciclabile saranno costantemente monitorati dalle 6 sale operative delle forze dell'ordine cittadine: polizia municipale, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco e protezione civile, esattamente come avviene per tutti gli altri dispositivi.

"Dopo il lavoro di illuminazione fatto su quel tratto si aggiunge ora un ulteriore tassello per la sicurezza in una porzione della città così vissuta. A breve qui verrà realizzato il progetto Riversibility, che attualmente è in fase di gara - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - con questa iniziativa adesso tutto il tratto destro del Bisenzio potrà essere controllato in modo sistematico". L’investimento a totale carico del Comune, è di 115mila euro, che si aggiunge a quanto già stanziato in questi ultimi anni. Dall'inizio del suo mandato, la Giunta Biffoni ha raddoppiato il numero delle telecamere cittadine, passato dalle 70 del 2014 alle attuali 140, tutte in rete. A breve si aggiungeranno quelle all'asilo del Campino, in piazza Ciardi e in piazza Landini alla biblioteca Lazzerini.

Ad alta risoluzione e dotate di illuminatori ad infrarossi per le riprese notturne, le telecamere sono collegate in fibra ottica e pronte ad essere utilizzate per i progetti sulla videosorveglianza intelligente legata alla sperimentazione della rete 5G in città. "Queste nuove telecamere collegate in fibra forniscono una risoluzione dell'immagine di qualità molto alta - ha dichiarato l'assessore all'agenda digitale Benedetta Squittieri - questo ci permette di pensare a future integrazioni visto che con l'apertura del sistema alla sperimentazione del 5G si aprono anche delle nuove prospettive: domani sarà possibile realizzare delle video-analisi, utili per eventuali indagini di polizia o per i sistemi di pianificazione urbana". Più la telecamera è intelligente e segnalerà all'operatore di centrale eventuali situazioni a rischio e sospette, più l'intervento sul posto sarà veloce e mirato.

"Sono telecamere tecnologicamente molto avanzate e che guardano al futuro - ha spiegato Fabio Niccolai, direttore generale di Estracom - tanto che saranno utilizzate anche nell'ambito della sperimentazione 5G, in cui Estracom è impegnata. Ad esempio gli impianti non saranno più posizionati in una postazione fissa, ma potranno essere utilizzati anche in mobilità senza cavo, a disposizione delle forze dell'ordine: un'intelligenza artificiale più performante capace addirittura di elaborare segnalazioni in maniera simile a come lo farebbe un essere umano".

