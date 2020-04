24.04.2020 h 17:44 commenti

Ciclabile imbrattata con maxiscritte contro i padroni di cani maleducati

Gli slogan ricordano quelli fatti sulle panchine di via Matteotti, il cui autore è stato poi identificato e denunciato dalla polizia municipale

Dopo le panchine di via Matteotti, anche la pista ciclabile e il muro che la costeggia non sono state risparmiate dalla crociata vandalica contro i padroni di cani maleducati. Scritte gigantesche dal tono inequivocabile sono ben visibili a chi, in questi giorni di lockown, può permettersi di fare due passi lungo la ciclabile che costeggia il Bisenzio all'altezza del centro.La polizia municipale, nei giorni scorsi, ha identificato l'uomo responsabile di avere imbrattato le nuove panchine in via Matteotti ( LEGGI ). Persona che ora dovrà rifondere i danni della pulizia.Non è chiaro se la mano che ha vergato le scritte sulla ciclabile sia la stessa, di sicuro identico è l'intento: protestare contro la maleducazione dei padroni che non raccolgono le deiezioni dei propri animali. Intento lodevole, meno la forma utilizzata visto che si è ricorso ad un gesto vandalico per denunciarne uno maleducato.