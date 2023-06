30.06.2023 h 15:15 commenti

Cicatrici ipertrofiche dopo l'intervento, chirurgo condannato a pagare il risarcimento

La Corte dei Conti ha condannato un professionista pratese a risarcire 22.400 alla Regione Toscana dopo un accordo transattivo tra l'azienda sanitaria e una paziente 'segnata' da grosse cicatrici dopo un intervento chirurgico al seno

Un medico pratese è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 22.400 euro alla Regione Toscana per il danno patrimoniale provocato dall'esito di un intervento chirurgico in seguito al quale la Asl, nell'ambito di un accordo transattivo, aveva pagato 32mila euro alla paziente che aveva denunciato di aver subito danni estetici. La vicenda risale a diversi anni fa quando il medico, specializzato in chirurgia plastica ed estetica, lavorava all'ospedale di Livorno che ricade nel comprensorio della Asl Toscana Nord ovest. La paziente, dopo essersi sottoposta nel 2007 ad un intervento per correggere la gigantomastia di cui soffriva, presentò una richiesta di risarcimento di 88mila euro per danni estetici.

Il perito nominato dal tribunale di Livorno, al termine degli accertamenti, evidenziò “una imperfetta tecnica chirurgica per gli esiti cicatrizzanti e per la disarmonica distribuzione del tessuto ghiandolare mammario” con “il risultato estetico finale difforme rispetto all'esito che ragionevolmente si poteva attendere”.

La donna raggiunse un accordo transattivo nel 2017, dieci anni dopo l'intervento: 32mila euro li sborsò la Asl e 10mila il chirurgo. Storia finita? No per tutti. Se ne sono occupati anche i giudici della Corte dei Conti che hanno condannato il professionista a risarcire la Regione Toscana, a cui fanno capo le aziende sanitarie, riconoscendo “una condotta colposa”. Tra le contestazioni avanzate dalla procura del tribunale contabile, anche la carenza di informazioni fornite alla paziente prima dell'intervento chirurgico (all'epoca non era stato ancora introdotto l'obbligo di consenso informato scritto), relativamente all'evoluzione - “non infrequente” - delle cicatrici ipertrofiche che rappresentano uno dei rischi tipici degli interventi e il cui sviluppo non si può escludere neppure con un'operazione fatta a regola d'arte. Accertato, stando alla sentenza, che la donna aveva ricevuto informazioni sulle cicatrici nelle zone di incisione ma non sulla possibilità dell'instaurarsi di cicatrici ipertrofiche.





