03.04.2019 h 11:22 commenti

Cibo gratis per un anno per chi adotta un ospite del canile o dell'oasi felina

Il progetto partirà il prossimo 1°maggio grazie a un accordo tra il Comune e la fondazione Almo nature

Dal 1° maggio chi adotterà un cane o un gatto del canile e del gattile comunali, avrà per il primo anno la fornitura gratuita di cibo. E' quanto annunciato ieri mattina, 2 aprile, dal sindaco Matteo Biffoni e dall'assessore competente Filippo Alessi nel corso del sopralluogo al cantiere di riqualificazione dell'Oasi felina La Bogaia. Il premio in scatolette e croccantini è frutto di un accordo tra l'amministrazione e la fondazione Almo Nature per favorire l'adozione dei gatti e dei cani in modo da rendere il loro soggiorno nelle strutture comunali il più breve possibile anche se i dati testimoniano un bilancio virtuoso. Ad esempio alla Bogaia sono stati adottati ben 500 gatti in un anno e mezzo.

E a proposito di gattile dove attualmente vivono 120 gatti. Dopo la prima parte di interventi sulla copertura e sulla parte esterna della struttura, sono in corso i lavori per realizzare gli impianti di riscaldamento ed elettrico, e per rendere lavabili le pareti e i pavimenti. Il costo è di 60mila euro, cifra in cui trovano copertura anche alcuni interventi al canile Il Rifugio.