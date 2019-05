29.05.2019 h 11:46 commenti

Cibo e spettacoli di strada, arriva la prima edizione del "Vergaio Street Art & Food Festival"

Sabato 1 e domenica 2 giugno quindici camioncini prepareranno una grande varietà di street food e tanti artisti di strada animeranno le vie della frazione pratese

Per le vie di Vergaio fervono i preparativi in vista della prima edizione di “Vergaio Street Art & Food Festival”, in programma sabato 1 e domenica 2 giugno.

A partire dalle 11 di sabato, circa 15 camioncini in via di Vergaio prepareranno street food di ogni genere: piatti italiani e internazionali, specialità gastronomiche regionali, dessert da passeggio, menù vegani e senza glutine, birre artigianali e tanto altro. Oltre alla grande varietà di cibo proposto, le strade della frazione saranno animate da un ricco calendario di eventi e spettacoli.

Nel piazzale del Pratocchio si alterneranno il “Circo Fungo”, il primo spettacolo - laboratorio di giocoleria itinerante per grandi e piccini; Dr Goodman e le sue “Bollestrabelle”; lo spettacolo di fuoco “Etna” e “Rio Boom Boom”, storia di uno stravagante e sfacciato pagliaccio.

In Via di Vergaio sarà invece possibile assistere a “Quotidianity”, scene di vita quotidiana rappresentate da una terrazza; a “Fenomeni”, piccoli spettacoli intimi in location segrete; al circo di altri tempi “Freaks” e a “Le Grand Crazy Tour”, eccentrico gruppo itinerante.

Infine, piazza di Sorniana ospiterà i giochi popolari, il varietà comico “Barba Fantasy Show” e lo spettacolo di teatro e danza aerea “L’Aspetto”.

Organizzato dal Comitato Feste della Proloco di Vergaio, quello di sabato e domenica prossima sarà un weekend all’insegna del buon cibo e del grande intrattenimento, con tanti artisti di strada pronti a coinvolgere tutti i presenti.