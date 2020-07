04.07.2020 h 12:31 commenti

Cibi malconservati nei freezer: sequestro e sanzioni per un ristorante

Durante il controllo congiunto di Municipale, Asl e Questura sono stati denunciati anche due dei clienti per resistenza a pubblico ufficiale

Un ristorante nella zona di piazza Mercatale è stato sanzionato dopo che nei freezer a pozzo sono stati trovati oltre 100 Kg di alimenti in cattivo stato di conservazione oltre ad essere privi della necessaria etichettatura di origine e contenuto. La scoperta è avvenuta durante un controllo congiunto tra Asl e polizia municipale con la collaborazione degli agenti della divisione di polizia amministrativa della Questura. Si tratta del locale di via San Silvestro a conduzione nigeriana, già sanzionato di recente perché il personale non indossava la mascherina.

Al momento del controllo, i clienti presenti hanno mostrato una particolare agitazione e fretta di lasciare il luogo, tanto da far insospettire gli agenti. Dall’identificazione dei presenti sono emerse per due di loro, entrambi di nazionalità straniera, alcune irregolarità relative al soggiorno e pertanto i due sono stati portati in Questura per gli accertamenti di rito. Entrambi, particolarmente esagitati, sono stati successivamente denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Gli alimenti in cattivo stato di conservazione sono stati invece sottoposti a sequestro penale. Rilevate inoltre alcune irregolarità sanitarie nella gestione della cucina e dello spogliatoio, soggette prescrizione. Sono state infine accertate dalla polizia municipale violazioni in materia di orari e prezzi nonché sulla diffusione di musica ad alto volume, con sanzioni per oltre 2.000 euro.