14.02.2023 h 14:54 commenti

Ci vediamo a teatro, cinque spettacoli per i più piccoli a Montemurlo

La rassegna teatrale in programma alla sala Banti con la collaborazione di Fondazione Spettacolo Toscana. Filo conduttore la poesia, un' occasione per le famiglie di avvicinarsi al teatro con biglietti a prezzi popolari

Cinque spettacoli dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, torna la rassegna "Ci vediamo a teatro" organizzata dal Comune di Montemurlo in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Dal 5 marzo al 2 aprile alla sala Banti un cartellone che ha per filo conduttore la poesia. "Il tema - spiega Mirko Gianformaggio curatore della rassegna - è stato affrontato durante i laboratori della scuola di teatro e ora lo riproponiamo al grande pubblico con il ritorno di artisti internazionali".

Si comincia il 5 marzo con Pinocchio in 3D Di una produzione dei Formaggini Guasti che racconta la storia dei primi tre giorni di vita del personaggio di Collodi, giocando anche sul 3 D nel senso di tridimensionale, come sempre è stato il teatro.

Il 12 marzo è il momento di Scusa prodotto da Colletivo Clochart e scritto da Michela Comite, il 19 si parla ancora del burattino di Collodi con Radiopinocchio di Vasco Mirandola. Il 6 marzo sul palcoscenico uno spettacolo di burattini anche per adulti con "C'era due volte ...un piede ". La rassegna si conclude il 2 aprile con Camambert scritto da Patrizia Guastini.

"Abbiamo deciso di continuare ad investire in cultura - ha sottolineato il sindaco Simone Calmai - mantenendo prezzi popolari proprio per dare l'occasione anche alle famiglie di partecipare agli spettacoli, in un'ottica di educazione alla bellezza"

Tutti gli spettacoli in programma alla sala Banti, per la stagione di prosa hanno già registrato il tutto esaurito: "Su 200 posti a disposizione 127 sono riservati agli abbonati - ha sottolineato l'assessore alla cultura Giuseppe Forastiero - segno che a Montemurlo c'è un'offerta teatrale di qualità che con il nuovo teatro amplierà anche il cartellone".

La Rassegna Ci vediamo a teatro è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo "Quello nei confronti delle nuove generazioni – osserva la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti – è un impegno che da anni condividiamo con l’amministrazione comunale di Montemurlo, portando alla Sala Banti un programma di spettacoli pensato per i più piccoli e le famiglie. Ci vediamo a teatro! nasce proprio per creare momenti di condivisione ed avvicinare i bambini e i ragazzi, che saranno gli spettatori di domani, alla fruizione culturale”.