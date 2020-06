23.06.2020 h 18:40 commenti

Ci pensa Spiderman a portare il dolce ai bambini delle famiglie bisognose

Torte di compleanno con consegna speciale: è la nuova iniziativa solidale dell'associazione Prato aiuta Prato messa in piedi grazie alla generosità dei pasticceri pratesi

Una supertorta consegnata direttamente a casa da un supereroe: Spiderman. Matteo non dimenticherà mai il suo ottavo compleanno perché non succede a tutti i bambini di ricevere gli auguri da uno dei personaggi più amati dagli appassionati di fumetti e di cinema. Il sogno di una superfesta si è avverato grazie a Prato aiuta Prato, l'associazione che ha fatto della solidarietà il suo biglietto da visita. Dopo le tante iniziative organizzate durante l'emergenza sanitaria per aiutare le famiglie più bisognose, ecco l'idea di regalare emozioni ai bambini. E così, grazie alla generosità dei pasticceri pratesi, anche chi non può permettersi una bella torta può comunque festeggiare. A preparare il goloso rettangolo di pan di spagna con tanto di panna montata e con la figura di Spiderman è stata la pasticceria Bettazzi che ha contribuito a fare di un compleanno normale un compleanno speciale.A bordo di un fuoristrada, Spiderman è arrivato fin sotto la casa di Matteo e ha consegnato il regalo. Tanta è stata l'emozione che nessuno dei presenti ha pensato di scattare una foto: “Tutti piangevano e di foto neppure una” dice Emiliano Mattia dell'associazione Prato aiuta Prato che ha una sua pagina Facebook che si può contattare per avere informazioni su tutte le iniziative solidali.