07.04.2022 h 09:35 commenti

Chiusura ufficio pratese Klm, il sindaco Biffoni scrive all'azienda

Rinviato il tavolo di crisi convocato al Ministero. La sede dell'interporto destinata alla chiusura, si discute sulla possibilità di una buona uscita per le quattro lavoratrici o il trasferimento a Milano

Rinviato all'inizio della prossima settimana il tavolo di crisi per Klm Air France ( legg i) convocato al Ministero di Sviluppo Economico, ma l' ufficio cargo dell'interporto dove sono impiegate quattro lavoratrici è destinato alla chiusura.“L'azienda - ha spiegato Marco Chellini della Filt Cgil - non è intenzionata a utilizzare i sette mesi di cassa integrazione ancora a disposizione, a questo punto ci sono due possibilità: una buona uscita, oppure il trasferimento a Milano. Domani ci sarà un'assemblea con i lavoratori per capire con quali proposte il sindacato si presenterà al tavolo”.La possibilità di trasferirsi a Milano in realtà non è così scontata, visto che non ci sono posizioni aperte per le mansioni delle lavoratrici pratesi. “Eventualmente si può chiedere che vengano aperte richieste tarate sulle professionalità dello staff pratese – continua Chellini – l'azienda comunque offre una modalità mista di lavoro tra home working e lavoro in presenza, quindi ancora più complicato per chi vive a Prato”.Nei giorni scorsi l'assessore alle attività produttive ha incontrato le lavoratrici della Klm “ Il Comune - ha precisato Benedetta Squittieri - non è tra i soggetti che prenderanno parte al tavolo, ma faremo sentire comunque la nostra voce a tutela del territorio". A questo proposito il sindaco Matteo Biffoni ha inviato una lettera all'azienda per sollecitare la salvaguardia dei due uffici nell'area della Toscana centrale.