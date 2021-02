23.02.2021 h 18:22 commenti

Chiusura rifinizione Trt, venduti tutti i macchinari mentre dieci dei dipendenti hanno ritrovato un lavoro

L'azienda di via Strobino aveva dichiarato la procedura di liquidazione volontaria a settembre

Dieci dei 34 dipendenti della Trt che dal 9 novembre per un anno sono in cassa integrazione hanno trovato lavoro, mentre tutti i macchinari sono stati venduti. La rifinizione con sede in via Strobino a settembre ha dichiarato la procedura di liquidazione volontaria. Al tempo lavoravano 47 persone, alcune hanno trovato lavoro già dopo l’estate.

“Abbiamo partecipato ad un’asta internazionale organizzata da una casa olandese specializzata nel tessile– spiega Sauro Petrucci uno dei liquidatori – siamo riusciti a vendere buona parte del parco macchine, il resto è stato acquistato a Prato. Nel frattempo alcuni dei nostri dipendenti hanno ritrovato lavoro, sono fiducioso che quando il settore ripartirà anche gli altri potranno tornare a lavorare”.





