Chiusura imprese, ecco le novità del decreto: fino a mercoledì potranno essere completate lavorazioni e spedizioni

Soddisfazione da parte di Confindustria Toscana Nord che, insieme al sindaco, avevano chiesto tempo per poter organizzare lo stop alla produzione. Sarà il prefetto a decidere sulle filiere: la procedura potrebbe servire per rendere operative senza altri ostacoli le imprese riconvertite o in via di riconversione produttiva verso mascherine e dispositivi di protezione

Dopo i timori, un piccolo sospiro di sollievo per le aziende del distretto pratese. La pubblicazione del decreto del governo ( QUI IL TESTO) ha fatto chiarezza e le imprese avranno un po' di respiro per organizzarsi: quelle che dovranno chiudere avranno tempo fino a tutto mercoledì 25 marzo per completare le lavorazioni in corso e spedirle ai clienti.

Per tutto il giorno si erano alzate le voci di protesta del mondo imprenditoriale cittadino e anche il sindaco Matteo Biffoni aveva scritto una lettera al presidente del Consiglio Conte per chiedere chiarimenti ( LEGGI ). Alla fine, nel documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stata così recepita una delle principali richieste venute dal mondo delle imprese per contemperare le proprie esigenze produttive alle finalità di tutela della salute pubblica a cui si ispira il decreto.

"Positiva - commenta Confindustria Toscana Nord - anche la procedura della comunicazione al prefetto da parte delle imprese incluse nelle filiere a servizio dei settori indicati come essenziali: una soluzione semplificata che potrà essere di aiuto per sanare quello che è apparso fin dall'inizio come un punto cruciale della questione, soprattutto - ma non soltanto - per il tessile-abbigliamento. Questa procedura potrebbe anche servire per rendere operative senza altri ostacoli le imprese riconvertite o in via di riconversione produttiva verso mascherine e dispositivi di protezione, non necessariamente fornite del codice Ateco corrispondente. Salvaguardate anche attività di consulenza necessarie all'attività aziendale. Continua invece lo sconcertante silenzio sull'edilizia: ci si chiede come saranno possibili le manutenzioni edili alle strade e autostrade e agli immobili produttivi".