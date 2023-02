08.02.2023 h 17:26 commenti

Chiusura Gegè, altra beffa per i lavoratori: niente cassa integrazione

Fumata nera per il tavolo di crisi convocato in Regione: l'azienda modenese non attiverà l'ammortizzatore sociale: "Non è una nostra competenza, toccherà a Cia"

Fumata nera per il tavolo di crisi in Regione convocato dopo che Gegè ha annunciato di chiudere il 12 febbraio lo stabilimento di Casale: l'azienda modenese non ci ripensa e non attiverà la cassa integrazione per i 65 dipendenti ( legg i)"Con la disdetta del contratto di affitto - ha spiegato Antonio Montanini responsabile relazioni esterne ItalPizza - restituiamo a Cia l'immobile, le attrezzature e anche i lavoratori, toccherà a loro chiedere la cassa integrazione. Noi comunque ci rendiamo disponibili a collaborare con Compagnia Italiana Alimentari per portare a termine i contratti di fornitura in essere, in modo che possano essere conteggiati come valore aggiunto nella stima aziendale che servirà come base d'asta per la vendita a fine aprile".Decisione che non piace ai sindacati, presenti all' incontro, in quanto allunga i tempi per ottenere l'ammortizzatore sociale. "Il 14 febbraio - spiega Silvia Ghilardi Flai Cgil Prato- Pistoia - ci sarà un nuovo incontro in cui capiremo chi attiverà la cassa integrazione, la Regione si è impegnata, nel caso in cui Gegè non lo facesse, a chiederla a Cia. Ma questo comporterebbe un allungamento dei tempi di attivazione. Per questo stiamo valutando di muoverci con manifestazioni, se è il caso anche davanti allo stabilimento di Casale".Ma i tempi sono molto stretti e sembra non esserci nessun spiraglio per proseguire con il ramo d'affitto fino all'asta " Ogni tentativo non è andato a buon fine, anche per volontà di Italpizza - spiega Andrea Piccini Fai Cisl Firenze-Prato - Dal momento che ci sono società interessate al sito produttivo di Prato, Italpizza, a questo punto, non può voltare le spalle ai lavoratori e lavarsene le mani, deve invece contribuire per facilitare il percorso di una possibile reindustrializzazione del sito produttivo, considerato che le istituzioni si sono già attivate con il curatore per trovare soluzioni che garantiscano la continuità produttiva".