Da domani divieto di entrare in azienda anche per la manutenzione degli impianti. Imprenditori preoccupati

Venendo meno la motivazione del lavoro non sarà possibile entrare in fabbrica. Il caso della Gt 2000 dove non si potrà riparare un impianto che si è danneggiato: il pezzo di ricambio dovrebbe arrivare domani ma nessuno potrà ricevere il corriere

Da domani, 26 marzo, nessun imprenditore potrà più entrare nella propria azienda fino a nuovo ordine, a dirlo un articolo dell'ultimo decreto del governo, che ha creato molte perplessità nel distretto pratese, dove anche in piena estate c'è la consuetudine di tornare dal mare per controllare che sia tutto in ordine. Questa volta non si tratta di un comportamento “romantico”, ma piuttosto di una preoccupazione in un momento dove ci sono molte incertezze sul futuro.

“In queste ore – spiega Michele Vuolato responsabile settori Confartigianato Imprese - siamo stati sommersi da richieste di chiarimenti soprattutto per quanto riguarda la possibilità da parte dell'imprenditore di andare in azienda saltuariamente per controllare che non ci siano problemi agli impianti. Dal decreto governativo sembra che questa possibilità sua esclusa, abbiamo comunque scritto al prefetto per avere maggiori informazioni”.

Andare in fabbrica in certi casi diventa una necessità, anche se la produzione è chiusa. “Nei giorni scorsi – spiega Andrea Belli titolare della G.T.2000 - si è verificato un guasto ad un impianto, il pezzo di ricambio dovrebbe arrivare entro la settimana, ma non potremo ritiralo. Un ulteriore danno anche perchè avremo più difficoltà a ripartire al momento della ripresa”. Percorso ad ostacoli anche per quanto riguarda il settore edile: “In un cantiere – continua Vuolato – è ancora più complessa la sicurezza visto che si trovano all'aperto e ci sono macchinari particolari e quindi la sorveglianza deve essere ancora più stringente”.

Dalla prefettura però fanno sapere che non ci sono deroghe: "Anche in questo caso - spiega il prefetto Rosalba Scialla - stiamo lavorando in accordo con tutte le prefetture toscane per dare risposte uguali in tutto il territorio".

