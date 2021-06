06.06.2021 h 19:50 commenti

Chiusura dei campi nomadi, la contromanifestazione in risposta al centrodestra

Appuntamento in piazza del Comune alle 18. Aderiscono tante associazioni politiche, etniche e religiose, ma anche partiti e movimenti politici

Ieri la manifestazione della Lega in viale Marconi contro il bando comunale da 72mila euro per un progetto di accompagnamento delle famiglie sinti e rom fuori dai campi nomadi che poi saranno chiusi ( leggi ). Domani, lunedì 7 giugno, alle 18 in piazza del Comune la contromanifestazione organizzata dall’associazione Porrajmos dal nome "Prato non sgombera - Insieme contro l'antiziganismo"."Viene detto - spiega Emanuele Piave, presidente dell'associazione Porrajmos Prato - che 72mila euro per convincerci a uscire dai campi sono un grave spreco in tempi di Covid, e che quei soldi potrebbero andare ai cittadini italiani invece che a degli immigrati irregolari. Che servono invece sgomberi immediati. Dobbiamo fare chiarezza: noi siamo italiani, e quei soldi non andranno nelle nostre tasche, ma serviranno ad assumere professionisti che seguano l'uscita delle famiglie dai campi. Campi nei quali siamo stati relegati e che da anni chiediamo di superare. Ci impegniamo con i nostri sforzi per uscirne, nonostante la discriminazione residenziale e lavorativa che subiamo, e non dobbiamo essere convinti".Gli fa eco Ernesto Grandini, presidente dell'Associazione Sinti di Prato: "Uno sgombero costa centinaia di migliaia di euro per ogni campo, senza parlare dei costi ambientali, sociali e sanitari. E' questo che propone la destra, rispetto a un bando da 72mila euro da dividere per 4 campi. Non saremo più il loro capro espiatorio. Non subiremo più la narrazione di quella politica che vuole dividere, stigmatizzare, discriminare. Per questo saremo in piazza, insieme a tante realtà associative, sindacali e politiche. Le nostre famiglie sono italiane da secoli, studiamo, lavoriamo e viviamo con gli altri cittadini, anche se tanti di noi non lo dicono per paura di perdere la casa o il lavoro. Siamo convinti che la nostra città, una delle più multietniche d'Italia, sappia fare della diversità e dell'inclusione una forza, che non avvalli l'anti-ziganismo e la retorica dell'odio". La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid e vedrà l’adesione di varie associazioni quali Aned, Anpi e Arci, Lgbt e di diverse realtà politiche, tra cui i Giovani Democratici, il Pd, il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Articolo 1.