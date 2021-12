17.12.2021 h 23:51 commenti

Chiusura dei campi nomadi, alla Co&So l'appalto per il reinserimento degli occupanti

Il consorzio di cooperative con sede a Firenze ha vinto la gara d'appalto del Comune mettendo sul piatto oltre 63mila euro

Sarà il consorzio Co&So a gestire la delicata operazione di uscita dai quattro campi nomadi di Prato, viale Manzoni e via Pollative in particolare. La società fiorentina ha vinto la gara indetta dal Comune di Prato offrendo il servizio a 63.530 euro rispetto a una base di 72.833 euro. Battute le altre due partecipanti, Cat cooperativa sociale e Open Group società cooperativa sociale, su un totale di quattro inviti.

Il lavoro dei professionisti durerà 18 mesi e prevede l’attivazione di percorsi di inclusione e di accompagnamento che aiutino gli occupanti a trovare sistemazione stabile in degli alloggi. E’ prevista anche la corresponsione di un bonus di uscita messo a disposizione dal Comune.

Complessivamente i campi sono quattro: viale Manzoni, via Pollative, viale Marconi e via Traversa per le Calvane (San Giorgio) per un totale di 270 persone circa. In 18 mesi è verosimile che solo i primi due, dove vivono rispettivamente 25 e 50 persone, saranno risolti e chiusi. Via Manzoni ha la priorità su tutto perchè l'area deve essere lasciata libera il prima possibile per la realizzazione della terza corsia dell'A11, senza contare poi i motivi di sicurezza dato che è attraversata da un tubo del gas Snam.

Gli operatori di Co&so dovranno inoltre fare rapporto al Comune sulle condizioni generali dell'area, sulle eventuali criticità e sulla presenza di fragilità nei nuclei familiari.

In sostanza l'amministrazione comunale si è dotata di figure professionali che seguano la quotidianità di chi vive nei campi di sosta per affiancare gli uffici nel non facile percorso di reinserimento sociale.

I tragici fatti di Foggia avvenuti in queste ore con la morte di due fratellini, rendono la decisione del Comune di Prato ancora più attuale e irrinunciabile. Tale appalto, pubblicato a maggio, ha suscitato in quel periodo la dura reazione dell'opposizione di centrodestra che ha anche organizzato delle manifestazioni per dire no a tale spesa pubblica.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus