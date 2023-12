13.12.2023 h 14:14 commenti

Chiusoli nuovamente allagata, torna la paura nel borgo in Val di Bisenzio

La frazione di Migliana ancora invasa da acqua e detriti. Sul posto il sindaco Guglielmo Bongiorno, una squadra dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Per mettere in sicurezza in modo definitivo la frazione verrà scoperchiato il torrente

Torna l'incubo allagamento a Chiusoli frazione di Migliana. Le ultime ore di pioggia hanno fatto nuovamente finire il borgo sotto acqua: un vero e proprio fiume che ha inondato case e terreni. Sul posto, in soccorso dei residenti, il sindaco Guglielmo Bongiorno con una squadra dei carabinieri e vigili del fuoco. A creare problemi un fosso interrato che è come esploso sotto la pressione dell'acqua anche a causa dei sassi portati dall'alto e che hanno ostruito la condotta. "Si trova in una proprietà privata - spiega il sindaco - e l'unica soluzione è quella di scoprirlo altrimenti il problema non verrà mai risolto in modo definitivo.Capisco il disagio, ma l'interesse della collettività deve prevalere su quello del singolo". Da parte sua il proprietario del terreno replica: "Il tubo è sempre stato interrato e finora non aveva mai dato problemi".Come lavori di somma urgenza la ditta che da giorni sta lavorando nella frazione ha scoperchiato una parte del fosso in modo da far incanalare l'acqua in modo corretto. Un intrvento però provvissorio, nei prossimi giorni è già stato affidato l'incarico per rimuovere l'intera copertura del fosso.Ieri i tecnici del Comune infatti hanno effettuato un sopralluogo per iniziare i lavori dopo che sono stati rimossi tutti i detriti. Problemi anche in località il Fabbro sulla Sr 325 all'altezza dell'intersezione con via Ciampi per un fosso interrato, sul cantiere interviene Publiacqua.