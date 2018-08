29.08.2018 h 18:29 commenti

Chiuso un tratto di viale Galilei per consentire di giocare le semifinali della Palla Grossa

Il provvedimento, che avrà un forte impatto sulla viabilità, è stato preso per spostare cento banchi lungo la strada. Dalla rotonda di via Protche a quella di Ponte Datini circolazione bloccata dalle 7 alle 17

alessandra agrati

Cambia la piazza, da Mercatale a Mercato Nuovo, ma le partite della Palla Grossa previste per il 9 settembre, continuano ad avere un forte impatto sulla viabilità cittadina.Lunedì 10 settembre, nel tratto di viale Galilei fra la rotonda con via Protche e quella con ponte Datini, verranno posizionati i cento banche del mercato “sfrattati” dalle loro piazzole per allestire l’arena che resterà montata fino a domenica 16 settembre per consentire di giocare la finale prevista per sabato 15. Di conseguenza il tratto di strada dalle 7 alle 17 resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia.Il traffico, diretto verso il centro, verrà deviato su via dei Ciliani per poi raggiungere piazza Ciardi, mentre quello in direzione opposta dovrà passare da piazza san Marco, stazione e poi procedere su via Machiavelli. Nessun problema, invece, per il 17 settembre; per quella data l’arena sarà smontata e il mercato settimanale si svolgerà normalmente. “Siamo consapevoli – spiega il vice sindaco– che questo cambiamento sarà un grosso disagio per la città, ma è il compromesso che abbiamo trovato fra il sospendere il mercato e non giocare le partite della Palla Grossa”.Viabilità difficoltosa, anche se il piano predisposto dall’assessorato alla mobilità ha cercato di tenere in considerazione i vari picchi di traffico “Le deviazioni, che comunque avranno un impatto sulla circolazione, – spiega l’assessore– hanno tenuto conto anche dei flussi di traffico che la mattina sono meno intensi dal centro verso ponte Datini, le scuole saranno ancora chiuse, viceversa la sera aumentano, ma per l’ ora di punta la strada sarà riaperta”.In fase di studio, invece, il percorso alternativo dei mezzi pubblici. La chiusura fino alle 17 è necessaria per consentire la pulizia della strada. L’arena sarà allestita in piazza del Mercato Nuovo lato via Angiolini, ospiterà 2000 posti a sedere, ma rispetto agli scorsi anni sarà più corta di cinque metri, intorno verranno posizionati gli stand e il palco per ospiterà i concerti previsti dalla Platea, il nuovo organizzatore degli eventi legati alla Palla Grossa.