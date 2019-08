Oltre 40 chili di alimenti tra carne e pesce senza alcuna indicazione sulla provenienza, sporco nella cucina dove venivano preparate pietanze per la gastronomia senza il piano di autocontrollo Haccp, cinquecento confezioni di generi alimentari senza etichette o con indicazioni solo in lingua cinese e ben duemila buste non compostabili e biodegradabili usate per la commercializzazione degli alimenti. E' il quadro riscontrato dai carabinieri Forestali di Prato in un supermercato a conduzione cinese in via Filzi che sulla base di quanto accertato è stato chiuso dall'Asl Toscana Centro. Il provvedimento di sospensione dell'attività sarà revocato solo quando saranno ripristinate le condizioni di legge previste per questo tipo di negozio.