Chiuso ristorante per gravi carenze igienico sanitarie: sequestrati 60 kg di alimenti

Intervento della squadra interforze in via Gora del Pero. Oltre alla sospensione coattiva dell'attività, sono state elevate sanzioni per 3.500 euro

Gravi carenze igienico sanitarie. E' questa la motivazione che ha portato alla chiusura di un ristorante cinese di via Gora del Pero, controllato ieri mattina 6 novembre da una squadra interforze coordinata dalla Questura. L'attività di ristorazione, gestita da un 48enne, è stata sospesa coattivamente. Sono stati sequestrati anche 60 chili di alimenti, tutti privi di regolare etichettatura. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 3.500 euro, mentre è stato appurato che il ristorante deve pagare arretrati per 8mila euro relativi alla tassa sui rifiuti.

