24.03.2018 h 12:19 commenti

Chiuso reparto gastronomia di un supermercato: gli alimenti erano malconservati

Il controllo interforze nel negozio ha portato anche a scoprire carne e pesce senza le etichette con la tracciabilità. Elevate multe per oltre 5mila euro

Il reparto gastronomia di un supermercato di via Pistoiese, gestito da un cittadino cinese, è stato chiuso al termine di un controllo interforze coordinato dalla questura che ha portato anche all'emissione di numerose sanzioni a carico del titolare. Il blitz è stato effettuato mercoledì 21 marzo. La chiusura del reparto sarà disposta dall'Asl dopo il rinvenimento di pesce congelato in cattivo stato di conservazione, oltre ad altri alimenti di origine animale che non avevano le etichette di tracciabilità. Tutta la merce è stata sequestrata.

Le multe ammontano a oltre 5mila euro e sono state comminate per varie infrazioni come la mancanza dei prezzi di vendita sulla merce o la mancata indicazione degli orari di apertura del supermercato. Tra gli scaffali trovato anche materiale elettrico provo del marchio Cee.