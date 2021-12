17.12.2021 h 22:57 commenti

Chiuso per fallimento il Black out di Iolo, ora il circolo Arci si prepara a riaprire

E' stata la realtà associativa a rivolgersi al tribunale di Prato di fronte a un arretrato di affitto che cresceva mese dopo mese

(e.b.)

Il Tribunale di Prato ha dichiarato fallito il Blackout, la ditta che da sei anni gestisce il circolo Arci di Iolo. E’ stato lo stesso circolo a presentare istanza di fallimento a fronte di 16 mensilità di affitto arretrate per un totale di 70mila euro di credito. Troppi per dare ancora fiducia al gestore. “Umanamente ci dispiace moltissimo, - racconta Leonardo Fedi, presidente del circolo - ma non potevamo andare oltre. Non è stato possibile neanche un dialogo costruttivo. Ad aprile abbiamo provato a proporre al titolare una soluzione “alla buona”: purché se ne andasse e ci liberasse subito a disposizione i locali, gli avremmo abbonato il debito. Ha rifiutato sostenendo che sarebbe riuscito a riprendersi ma così non è stato e anzi anche dipendenti e fornitori hanno iniziato ad avere problemi. E credetemi, il Covid è solo una parte del problema. Gli abbiamo dato un locale che ha sempre lavorato e dopo 6 anni ci ritroviamo a dover ricominciare tutto da capo. Sembrava la soluzione migliore per tutti e invece si è rivelata un fallimento anche per noi”.Ecco dunque spiegato perché improvvisamente lo storico locale di piazza Bianchini ha chiuso i battenti da ieri, 17 dicembre, sia il bar che la pizzeria accanto. La prossima settimana il giudice fallimentare che segue questo procedimento dovrebbe restituire l’uso dell’immobile al circolo. Quale sarà il suo destino? “Intanto ce lo riprendiamo e lo sistemiamo. - prosegue Fedi - L’idea è di dividere il destino della pizzeria da quello del bar. La prima sarà sicuramente data in gestione, sul secondo vediamo. Ne dobbiamo parlare. C’è la voglia di ripartire. Abbiamo creato un gruppo più giovane, vivace e brillante che nonostante il periodo vuole mettersi in gioco. Intanto ripartiamo da alcune migliorare ai locali. Poi vedremo”.Nel 2024 il circolo compirà 70 anni. Un traguardo importante da festeggiare degnamente soprattutto se suggellerà la fine della tempesta.