Chiuso nuovamente il sottopasso di Paperino: necessarie verifiche alla stabilità

Stamani brutta sorpresa per residenti e automobilisti che hanno trovato le transenne a impedire il transito. La chiusura fino al prossimo 11 ottobre

Non c'è pace per il sottopasso viario di Paperino, in via Fosso del Masi. Stamani, 16 settembre, i residenti e i tanti automobilisti che ogni giorno lo utilizzano, hanno avuto la sgradita sorpresa di trovarlo chiuso. Inevitabili le code, considerando che stamani sono aperte le scuole, e anche le proteste, visto che il provvedimento non era stato annunciato.

Il sottopasso, che collega via Fosso del Masi a via del Ferro, resterà chiuso fino al prossimo 11 ottobre per consentire alla ditta Cvc srl di svolgere la verifica della stabilità. Come si ricorderà l'infrastruttura era rimasta chiusa a lungo dopo che un camion aveva danneggiato seriamente una trave portante. I lavori si erano protratti nel tempo, creando molte proteste tra i residenti, visto che con il sottopasso chiuso la frazione è praticamente tagliata a metà.

