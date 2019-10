14.10.2019 h 21:28 commenti

Chiuso l'Hotel Hermitage, è fallita la società cinese che ne aveva la gestione

Tutto torna in mano alla famiglia Finocchi, fondatrice della storica struttura, che due anni fa decisione la cessione agli orientali tramite affitto di ramo d'azienda

L'Hotel Hermitage di Poggio a Caiano è chiuso da almeno un paio di settimane. Il motivo è legato al fallimento della società cinese, Junhao srl, che aveva preso in gestione l'attività attraverso l'affitto di ramo d'azienda da parte della proprietà che fa capo da sempre alla famiglia Finocchi, molto conosciuta in zona. Una notizia, quella dell'uscita di scena degli imprenditori cinesi, che fa scalpore almeno quanto quella del loro arrivo tra le colline di Poggio circa due anni fa. Il tribunale di Prato ha dichiarato il fallimento della società orientale il 18 settembre scorso. Il tentativo di tenere sotto silenzio la chiusura è fallito di fronte all'attenzione che i poggesi hanno sempre avuto per questa storica struttura. Due settimane di buio totale non potevano passare inosservate ed è iniziato il tam tam sui gruppi Fb locali. Le cose non sono andate come previsto nonostante l'appetibilità della zona, nel cuore della collina di Bonistallo, e il sottodimensionamento di posti letto nel circondario pratese. Evidentemente l'assalto orientale alla conquista del settore non è così in discesa come era apparso all'inizio quando in poco tempo alcuni imprenditori cinesi acquistarono hotel Datini, Wall art e appunto Hermitage, seppur con modalità diverse. È arrivato a parlare cinese anche il Palace ma va detto che i lavori di ristrutturazione procedono a rilento. L'Hermitage torna ora in mano alla famiglia Finocchi che sembra intenzionata a riaprire i battenti il prima possibile anche se non è chiaro se i posti di lavoro saranno salvaguardati. L'avventura orientale in casa Medici si conclude qui. Senza gli investimenti promessi all'annuncio del passaggio di mano. Il gestore cinese non ha lasciato il segno. O forse si, ma di segno opposto a quello sperato.

