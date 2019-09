02.09.2019 h 12:44 commenti

Chiuso l'accesso alla ex Caverni, la proprietà si è mossa dopo le proteste dei residenti

L'immobile era diventato il rifugio di sbandati e chi abita in zona aveva iniziato a raccogliere firme per una petizione. Stamani una ditta ha provveduto a blindare il varco utilizzato per accedere all'area

E' stato sigillato l'ingresso dell'ex fabbrica Caverni che si affaccia su via del Menichino, da tempo utilizzato da una decina di sbandati che hanno fatto dell'immobile al loro residenza. Stamani una ditta incaricata dalla proprietà ha provveduto alla messa in sicurezza dopo che i residenti nei giorni scorsi si erano lamentati proprio con Notizie di Prato per la situazione in cui erano costretti a vivere ( LEGGI ).

Gli stessi residenti avevano dato il via a una raccolta firme per una petizione, con la quale veniva chiesto al Comune di censire gli occupanti e imporre alla proprietà di blindare l'edificio rendendolo davvero inaccessibile, come è successo per l'ex Valore nell'autunno del 2017. Cosa che è avvenuta su iniziativa dei propietari, prima che scattasse il provvedimento.

La fabbrica da più di un anno è stata venduta a una ditta di costruzione e il progetto prevede la realizzazione di appartamenti, ma nel frattempo esiste solo degrado.