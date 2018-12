03.12.2018 h 14:42 commenti

Chiuso il sottopasso di via Fosso del Masi a Paperino, due camion ne hanno danneggiato la copertura

Il provvedimento è stato preso dai vigili del fuoco a scopo precauzionale. La decisione definitiva sarà presa dal Comune dopo il sopralluogo dei tecnici

E' chiuso al transito da sabato 1° dicembre, il sottopasso di via Fosso del Masi che collega l'abitato di Paperino a via del Ferro bypassando via Aldo Moro.

Lo hanno deciso i vigili del fuoco a scopo precauzionale dopo che due Tir, in giorni diversi, hanno danneggiato la copertura dell'infrastruttura viaria forzando il passaggio nonostante l'altezza dei mezzi fosse superiore a quella del sottopasso.

Il provvedimento di chiusura è valido fino a quando i tecnici del Comune non effettueranno un nuovo sopralluogo. In quella sede sarà valutato lo stato di salute del sottopasso e quindi la possibilità di riaprirlo al traffico. Fino ad allora sarà necessario transitare da via Aldo Moro per raggiungere sia la parte a sud che a nord del Macrolotto 1.