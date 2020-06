19.06.2020 h 13:14 commenti

Chiuso il numero verde dell'emergenza sanitaria, oltre millecinquecento le telefonate ricevute

Aperto a fine marzo dalla prefettura è stato gestito dall'associazione nazionale carabinieri e dalla diocesi, 196 i volontari che si sono alternati.Tra le domande più frequenti quelle sulle norme per gli spostamenti e l'aiuto nella compilazione delle autocertificazioni

Con l’inizio della Fase3 è stato chiuso il servizio di numero verde, nato per dare chiarimenti ai cittadini sulle norme imposte dai Dpcm durante la quarantena, organizzato dalla prefettura in collaborazione con l’associazione nazionale carabinieri e la diocesi. Sono 1.600 le telefonate da tutta la provincia e da qualche comune confinante, che in poco meno di tre mesi sono arrivate, mentre sono 196 i volontari che si sono alternati nel servizio.

Tra le domande più frequenti, i chiarimenti sugli spostamenti in piena quarantena, ovviamente il ricongiungimento ma anche come attivare il servizio di spesa a domicilio, come spostarsi da un Comune all’altro, ma anche come reperire la modulistica necessaria e come compilarla in modo corretto. Con la fine della fase due e la riapertura di tutte le attività i controlli della task force continueranno, ma questa volta con l’intento di verificare il rispetto delle norme anticontagio nei luoghi di lavoro. Durante il lockdown sono stati fatti controlli anche in base ai codici Ateco autorizzati a lavorare.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus