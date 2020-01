22.01.2020 h 17:02 commenti

Chiuso di giorno per un mese e mezzo il cavalcavia sull'A11 tra le Badie e il Macrolotto Due

Dal 27 gennaio via ai lavori per sostituire le barriere di sicurezza. Traffico vietato dalle 9 alle 17 dei giorni feriali e dalle 9 alle 14 del sabato

Piccola rivoluzione per il traffico tra Le Badie e il Macrolotto Due. Per un mese e mezzo sarà chiuso, in parte della giornata, il cavalcavia sull'autostrada di via del Lazzeretto. Il provvedimento scatterà da lunedì prossimo 27 gennaio fino al 7 marzo ed è dovuto ai lavori di sostituzione e potenziamento delle barriere di sicurezza sullo stesso cavalcavia. I lavori saranno fatti da Autostrade per l'Italia, limitatamente alla fascia oraria tra le 9 e le 17 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 14 il sabato. Negli altri orari il transito sul cavalcavia resta libero.

Nel periodo di chiusura, invece, il traffico proveniente da via del Lazzeretto lato via sulla Gora di Grignano e diretto verso via Moro sarà deviato verso via De Sanctis, via Ferraris, via delle Fonti, via Nocchi Zipoli, via Berlinguer e via Moro; il flusso da via Moro e diretto via Fiorentina proseguirà per via Berlinguer, via Nocchi Zipoli, via delle Fonti e via Ferraris.