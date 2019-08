31.08.2019 h 16:49 commenti

Chiuso centro estetico privo di requisiti: la titolare sorpresa a fare trattamenti senza avere titoli

Al momento del controllo della polizia municipale c'erano due clienti all'interno della struttura. Elevate sanzioni per 11mila euro con il sequestro dell'esercizio e di tutto il materiale

Nessuna autorizzazione all'attività, né titoli professionali: ieri 30 agosto il personale della polizia municipale ha chiuso un centro estetico che operava in via Tito Speri in assenza di autorizzazione, mentre la titolare, una donna cinese di 44 anni che al momento dell’accertamento era intenta a lavorare su due clienti italiani, è risultata anche priva dei requisiti professionali.

L’attività, aperta presumibilmente dal luglio di quest’anno, pubblicizzata all’esterno, offriva trattamenti estetici come lifting viso, anticellulite e modellamento seno e corpo con prezzi variabili da 30 a 100 euro, secondo il listino esposto all’interno dell’attività.

Alla titolare è stato elevato un verbale da 10.000 euro con sequestro delle attrezzature (tre postazioni con lettino, macchinari e attrezzatura varia) nonché chiusura dei locali. L’ispezione ha inoltre fatto emergere che la titolare utilizzava prodotti quali olii, creme e maschere facciali di provenienza cinese, con etichettatura non conforme al regolamento europeo vigente. Per quest’ultima violazione è stato elevato un ulteriore verbale da 1.000 euro e contestuale sequestro amministrativo dei prodotti.