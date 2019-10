12.10.2019 h 16:43 commenti

Chiuso al transito viale Montegrappa: un platano pericolante rischia di cadere

Intervento d'urgenza dei vigili del fuoco che hanno chiesto alla polizia municipale di chiudere la circolazione nel tratto di strada interessato

Viale Montegrappa chiuso al transito , da poco dopo le 16 di oggi 12 ottobre, dalla polizia municipale per consentire un intervento d'urgenza dei vigili del fuoco, chiamati per tagliare un grosso platano di circa 20 metri che rischiava di cadere. La chiusura parte dalla rotatoria con viale della Repubblica in direzione centro. Secondo quanto appreso, i residenti della zona da tempo lamentavano la pericolosità dell'albero ma finora non erano stati presi provvedimenti: "Sono mesi - racconta uno di loro - che l'avevamo fatto presente al Comune".Oggi evidentemente la situazione si è improvvisamente aggravata ed è stato necessario l'intervento d'urgenza dei vigili del fuoco che, per operare in sicurezza, hanno chiesto la chiusura del tratto di viale interessato.