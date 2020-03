16.03.2020 h 12:30 commenti

Chiuse le aree sgambatura cani e tutti gli uffici comunali. Stop anche agli Ecocentri di Alia

Il sindaco Matteo Biffoni ha firmato oggi la nuova ordinanza per ridurre gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici. Molte operazioni possono essere fatte on line, sempre attive le linee telefoniche in orario d'ufficio

Da domani 17 marzo anche le aree di sgambatura per i cani saranno chiuse fino a nuova comunicazione, aggiungendosi ai giardini recintati, ai parchi del territorio e ai cimiteri, già oggetto di divieto dalla scorsa settimana. Il sindaco Matteo Biffoni ha firmato oggi la nuova ordinanza per ridurre gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici e limitare le situazioni di possibile contagio del Covid-19.In ottemperanza al decreto della Presidenza del Consiglio anche il Comune di Prato sta incentivando il telelavoro. Gli uffici comunali sono chiusi al pubblico fino al 3 aprile. Solo su appuntamento e solo per urgenze (motivi indispensabili, inderogabili ed essenziali) è possibile recarsi di persona agli sportelli. L'appuntamento può essere richiesto ai singoli servizi comunali per telefono o per e-mail.Molti servizi sono disponibili direttamente online sul sito https://servizi.comune.prato.it Sul sito del Comune di Prato è possibile trovare l'elenco completo di mail e numeri di telefono dei singoli servizi. Si ribadisce che anche l'ufficio anagrafe centrale è aperto solo su appuntamento.Ad esempio la carta d'identità si può fare tutto on line. In casi considerati eccezionali viene fissato un appuntamento. "Ringrazio tutto il personale dell'anagrafe che sta facendo un grandissimo lavoro anche da casa. - afferma l'assessore Lorenzo Marchi - E' fondamentale in questo momento preservare la salute dei nostri dipendenti". Niente deroghe invece per i matrimoni. Chi vuole sposarsi dovrà aspettare momenti migliori.Da oggi, lunedì 16 marzo 2020, in relazione alle misure di contenimento del Covid -19, non è più possibile accedere agli Ecocentri (centri di raccolta e stazioni ecologiche) gestiti da Alia Servizi Ambientali SpA neppure per i conferimenti inderogabili a fronte delle misure preventive di sicurezza. Tutti gli Ecocentri rimarranno chiusi al pubblico fino a nuove disposizioni.Chiusi anche gli uffici al pubblico di Publiacqua, mentre Estra aveva già chiuso da qualche giorno gli sportelli per la clientela.