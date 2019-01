02.01.2019 h 14:43 commenti

Chiusa via di Baciacavallo per lavori alla fognatura industriale: niente collegamento diretto tra i Macrolotti

Il divieto di transito è valido nel tratto tra la rotatoria con via Nincheri ed il civico 36 in entrambe le carreggiate

Dureranno fino a sabato 5 gennaio i lavori di realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale in via di Baciacavallo, con divieto di transito nel tratto tra la rotatoria con via Nincheri ed il civico 36 in entrambe le carreggiate. Cantiere aperto stamani e che, nonostante il minor traffico dovuto al periodo festivo, ha creato problemi di viabilità, soprattutto su via Roma. La chiusura spezza infatti in due la strada di collegamento tra il Macrolotto Uno e il Due. Per chi deve spostarsi da una parte all'altra non resta che raggiungere la declassata usando la tangenziale (viale XVI Aprile) da una parte e via Berlinguer dall'altra.

La situazione potrebbe diventare ancora più critica domani giovedì 3 e venerdì 4 gennaio per l'esecuzione dei lavori di ripristino di alcuni tratti del guard-rail, danneggiato a seguito di un sinistro stradale, in viale Sedici Aprile 1992. Nella carreggiata con direzione da via Cava verso via Paronese all'altezza del sovrappasso autostradale A11, ci sarà un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di destra.