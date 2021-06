24.06.2021 h 16:07 commenti

Chiusa la vertenza Top Line, i 42 lavoratori riassunti a tempo indeterminato e come dipendenti diretti

Accordo a tre tra Sì Cobas, GD srl e Iron&Logistics Srl che ha riassorbito tutto il personale finora impiegato in appalto. Il sindacato esulta: "Risultato che supera condizioni di vero e proprio sfruttamento"

Si è risolta in tempi record la vertenza dei dipendenti in appalto della TopLine. Si Cobas, GD Srl e Iron&Logistics Srl hanno infatti firmato un accordo congiunto che risolve tutte le problematiche che, da qualche settimana, avevano fatto scattare lo stato di agitazione sindacale con sciopero e picchetto davanti all'azienda di via Strobino.

La questione era nata quando la GD Srl aveva recesso il contratto di appalto con la TopLine per effettuare i dovuti controlli e nel frattempo rivolgendosi ad altra struttura logistica, la Iron&Logistics.

Il sindacato come di prassi aveva richiesto l’attivazione dell’Unità di Crisi della Regione Toscana e fatto appello a tutti i committenti per una soluzione positiva della vertenza che garantisse i livelli occupazionali dei 42 dipendenti.

Grazie allo sforzo di tutti i soggetti si è raggiunto un accordo che prevede il ricollocamento dei 42 dipendenti della TopLine presso la stessa Iron&Logistics - azienda primaria del settore che garantisce il rispetto del contratti nazionale di lavoro - come dipendenti diretti della società e non più come lavoratori in appalto. Con l’accordo viene raggiunto anche l’obiettivo della stabilizzazione a tempo indeterminato e tempo pieno per tutti i lavoratori.

I Sì Cobas, con la sottoscrizione dell’accordo, dopo quattro giorni di presidio ai cancelli, ha chiuso lo stato di agitazione e richiesto la chiusura dell’Unità di crisi in Regione Toscana.

"L’accordo raggiunto - spiegano i Sì Cobas - è un risultato importante non solo perché garantisce il rispetto del contratto nazionale e supera condizioni di vero e proprio sfruttamento. Ma soprattutto perché interviene ad accorciare la lunga catena di appalti e subappalti dove troppo spesso scompaiono diritti e dignità del lavoro. Non ci saranno più precari, ma saranno tutti assunti a tempo indeterminato. Non ci saranno più finti part-time, ma solo contratti a tempo pieno".