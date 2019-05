30.05.2019 h 09:25 commenti

Chiusa la sede di Forza Italia, l'onorevole Silli si riprende le chiavi: "Questi erano gli accordi"

Di proprietà della famiglia dell'ex forzista i locali in piazza San Domenico che da febbraio dello scorso anno sono stati la sede provinciale del partito. "La mia famiglia mi chiedeva la restituzione da tempo e al coordinatore Mazzetti avevo detto che dopo le elezioni avrebbe dovuto restituirmi le chiavi. Eravamo d'accordo, tanto che tutto è avvenuto pacificamente". Stizzita la reazione di Marisa Cacialli, figura storica del partito

Forza Italia non ha più una sede, almeno per ora. Quella di piazza San Domenico è tornata nei giorni scorsi alla proprietà, la famiglia dell'onorevole Giorgio Silli. “Avevo aperto lì il mio comitato elettorale quando mi sono candidato alle elezioni politiche – spiega il parlamentare – poi è rimasto il partito con cui l'accordo era di pagare solo le bollette. Da tempo la mia famiglia mi diceva di liberare il locale per poterlo affittare e di questo avevo parlato con l'onorevole Mazzetti. Si sapeva che dopo le elezioni avrei chiesto indietro la sede e così è stato”. L'onorevole Silli, che da poche settimane ha lasciato Forza Italia ed è entrato nel Gruppo misto alla Camera, ha inviato nei giorni scorsi un messaggio alla collega e coordinatore provinciale Mazzetti per ricordarle i patti e cioè la restituzione delle chiavi. Che, puntualmente, sono state riconsegnate.

E' stata Marisa Cacialli, storica figura di Forza Italia a Prato, a comunicare agli “amici” che l'appuntamento del giovedì pomeriggio in piazza San Domenico era cancellato. “Non ci potremo incontrare poiché – ha scritto sulla sua pagina Facebook – non avremo più la sede perché il proprietario onorevole Giorgio Silli l'ha tolta improvvisamente. Certo ha scelto un brutto momento, nel periodo elettorale del ballottaggio. Appena ci saremo riorganizzati vi avvertiremo. Come potete capire non sta a noi di Forza Italia chiedere scusa”.

Silli ribadisce che l'accordo era di lasciare la sede dopo le elezioni: “La mia famiglia vuole giustamente affittare, del resto mi sembra di aver dato abbastanza al mio ex partito che è lì da febbraio 2018 gratuitamente tolti i soldi delle bollette”.

Non ne fa un problema il coordinatore Mazzetti: “Ora dobbiamo lavorare per prendere la città al Pd, la sede è l’ultimo dei nostri pensieri”.

