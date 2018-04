31.03.2018 h 09:14 commenti

Chiusa la passerella sulla tangenziale all'Omniacenter per uno smottamento del terreno

L'assessore alla mobilità Alessi: "Martedì inizieranno i lavori di messa in sicurezza della struttura che è ancora in garanzia"

Chiusa la passerella di collegamento fra Vergaio e l'Omniacenter, sopra la tangenziale, per uno smottamento del terreno di una trentina di centimetri. Il provvedimento è stato preso dai vigili del fuoco che hanno dichiarato la momentanea inagibilità della struttura inaugurata da pochi mesi.

“A cedere - spiega l’assessore alla mobilità Filippo Alessi - non è stata la parte strutturale, ma il terreno lato Tobbiana, sono smottamenti in parte fisiologici, ma che, probabilmente a causa delle piogge degli ultimi giorni si sono amplificati . Ho già allertato la ditta che ha realizzato i lavori: martedì verrà riempito l’avvallamento per poter riaprire al più presto il collegamento. L’opera è ancora in garanzia”. Intanto in accordo con i vigili del fuoco, l'amministrazione comunale ha studiato una soluzione provvisoria per consentire il passaggio











Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus