17.09.2020 h 18:21 commenti

Chiusa e riaperta a tempo di record la passerella ciclopedonale sopra la Declassata tra via Reggiana e via Rimini

Oggi il sopralluogo di tecnici, vigili del fuoco e polizia municipale sul piano di calpestio della struttura. Alcune tavole di legno sono risultate deteriorate. Il Comune ha fatto intervenire subito i tecnici per la sostituzione, in modo da rendere fruibile la struttura agli studenti

Sarà riaperta a tempo di record la passerella pedonale di viale Leonardo da Vinci che collega il polo scolastico di Reggiana a via Rimini. La struttura, molto utilizzata dagli studenti, è stata chiusa oggi 17 settembre per una urgente verifica sulla stabilità della struttura che sarà eseguita nelle prossime ore. A seguito di un sopralluogo congiunto dell'Ufficio Mobilità, Vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale è stato constatato che alcune tavole di legno del piano di calpestio della passerella pedonale che collega via Reggiana (polo scolastico) e via Rimini, scavalcando la Declassata, sono deteriorate e non garantiscono un transito pedonale sicuro.

Il Comune ha ordinato immediatamente ai tecnici di Consiag Servizi di intervenire e già domani mattina la passerella pedonale verrà riaperta in quanto è terminato in tarda serata il ripristino delle condizioni di sicurezza. La passerella domattina sarà quindi nuovamente utilizzabile. La riparazione, si sottolinea dal Comune, è avvenuta a tempo.di record proprio per garantire la regolarità del flusso studentesco

Cap aveva nel frattempo riorganizzato il servizio di trasporto dato che la Lam Arancio lascia e raccoglie gli studenti proprio nei pressi della passerella sul lato opposto della scuola rispetto a viale Leonardo da Vinci. Sin da domani mattina era stato attivato un servizio navetta sostitutivo che collegherà la fermata di piazzale Nenni con il Polo scolastico. Il servizio aggiuntivo straordinario predisposto nei giorni scorsi in incremento alla Lam Arancio in partenza da via Rimini, partirà invece direttamente da ia Reggiana e collegherà la Stazione Centrale di Prato.

Non è la prima volta che la passerella viene chiusa. Nel 2015 è capitato per verifiche sulla stabilità legate ad alcuni atti vandalici. Le conseguenze furono pesanti perchè molti studenti, nonostante il divieto, attraversavano a piedi viale Leonardo da Vinci provocando gravi incidenti tra cui uno mortale.