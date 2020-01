22.01.2020 h 18:50 commenti

Chiusa dal questore la sala giochi di piazza Mercatale. Il titolare: "Noi vittime due volte"

Saracinesca abbassata per venti giorni in seguito ai numerosi interventi fatti dalle forze dell'ordine chiamate dal gestore che ha ripetutamente denunciato i danneggiamenti e i soprusi messi in atto dai magrebini che frequentano la zona

Venti giorni di chiusura per la sala giochi di piazza Mercatale. Lo ha deciso il questore Alessio Cesareo al termine del procedimento aperto in seguito ai numerosi interventi fatti dalle forze dell'ordine chiamate dal gestore che ha ripetutamente denunciato i danneggiamenti e i soprusi messi in atto dai magrebini che frequentano la zona. A partire dalle 23 di oggi, mecoledì 22 gennaio, la sala giochi resterà chiusa per 20 giorni come previsto dall'articolo 100 del Testo di pubblica sicurezza che dà la possibilità al questore di sospendere la licenza di un'attività per 'tumulti o gravi disordini' oppure se il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose.

A nulla sono servite le contromisure che Fabio Ciofi, titolare della sala giochi, ha proposto per risolvere o almeno arginare il problema: chiusura anticipata alle 1, stop alla vendita di alcolici dopo le 20 e vigilanza privata a proprie spese davanti e nei pressi del locale.

“Mi sento molto danneggiato dal provvedimento del questore – il commento di Ciofi –. Evidentemente denunciare e chiedere aiuto alle forze dell'ordine è stato controproducente. Avrei preferito il dialogo per cercare una soluzione che potesse soddisfare l'esigenza di ordine pubblico e quella di lavorare in santa pace in una piazza che non merita questa schifezza. Una piazza con tanti problemi, dallo spaccio alla prostituzione, che non credo possano essere né addebitati alla presenza della sala giochi che anzi li subisce, né risolti con la sospensione della licenza”.





