Chiude un'altra filiale ex Bpvi e resta incerta la sorte dei dipendenti della controllata Stampa Immobiliare

Da domani giù la saracinesca per sempre all'agenzia dei Ciliani che sarà accorpata a quella di Chiesanuova

Nuove chiusure per gli sportelli ex Banca Popolare di Vicenza ora Cassa di Risparmio di Firenze (Gruppo Intesa San Paolo): domani 23 marzo ultimo giorno di lavoro per i dipendenti della sede dei Ciliani che saranno trasferiti in quella di Chiesanuova, il 19 aprile verranno svuotati gli uffici di via Valentini a seguire quelli di via Roma a Grignano dove la filiale, per ora, resta aperta.

Non sono quindi le sorti di questi lavoratori a preoccupare i sindacati di Fisac Cgil, First Cisl e Fabi, ma dei cinque di Stampa Immobiliare la società a cui la Banca Popolare Vicenza aveva esternalizzato la gestione del patrimonio immobiliare; di fatto percepiscono da nove mesi lo stipendio, ma il loro futuro è incerto in quanto legato alla gestione di immobili che si sta sempre più assottigliando.

“Sono lavoratori di serie B – ha spiegato Diego Viti di Fisac - a cui non è stata data la possibilità né di rientrare nel gruppo, né di un prepensionamento. Vivono in un limbo e nessuno investe più sulla loro professionalità”. La società che ha sede in via Roma a Grignano conta cinque dipendenti fra ingegneri, architetti e geometri. “A differenza di altri nostri colleghi – ha spiegato Giacomo Dali – che il 29 giugno hanno acceso il computer e trovato il messaggio di ben venuto nel nuovo gruppo, per noi non c’è stato nessun rientro in banca, il nostro contratto prevedeva diverse clausole, ma non quella del fallimento della banca per cui ora siamo fuori”.

Nei tempi d’oro la società gestiva un grosso patrimonio tra cui anche il palazzo di viale della Repubblica un tempo sede dell’Asl e ora completamente vuoto. “Con il decreto salva banche – ha sottolineato Lorenzo Leo di First Cisl – Banca Intesa con i 5 milioni di euro statali avrebbe dovuto garantire il lavoro ai dipendenti. Di fatto sono stati usati 1,5 milioni di euro per i pensionamenti e i restanti fatti rientrare nell’esercizio di utile. Con queste risorse si poteva garantire una certezza anche ai 700 lavoratori delle società partecipate”.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso dei “fuori perimetro” domani 23 marzo è stato organizzata una manifestazione sindacale a Vicenza davanti alla sede della Banca Popolare di Vicenza.



Edizioni locali collegate: Prato

