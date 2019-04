04.04.2019 h 11:08 commenti

Chiude il supermercato Pam di via Venezia, il 13 aprile ultimo giorno di lavoro

Dodici i dipendenti che una trattativa sindacale sta cercando di ricollocare nei negozi di via Ferrucci, via Pistoiese e Poggio a Caiano. Oggi pomeriggio lavoratori in assemblea e martedì prossimo incontro con l'azienda

La Pam perde un altro pezzo. Dopo quello di via Targetti, chiude anche il supermercato di via Venezia al Soccorso. Sabato 13 aprile ultimo giorno di lavoro per i dodici dipendenti che una trattativa sindacale sta cercando di ricollocare nei punti vendita di via Ferrucci, via Pistoiese e Poggio a Caiano. L'azienda si arrende e sventola bandiera bianca di fronte ai conti che non tornano. Oggi, giovedì 4 aprile, i lavoratori si riuniranno in assemblea per fare il punto sul loro futuro. “Stiamo valutando tutte le possibilità – spiega Alberto Santini della Filcams Cgil Prato – dalla ricollocazione alla cassa integrazione ai contratti di solidarietà. Intanto dovremo capire bene quanti dei dodici dipendenti hanno i requisiti per uscire dal mondo del lavoro e andare in pensione”.

L'azienda avrebbe dato rassicurazioni: alla fine non dovrebbero esserci esuberi. Detto in altre parole: nessuno, pare, perderà il posto di lavoro.

La Cgil incontrerà i vertici della Pam martedì 9 aprile: sarà un incontro importante per definire, a pochi giorni dalla chiusura definitiva del negozio di via Venezia, il futuro della pianta organica e in particolare tempi e modi di ricollocazione e di fuoriuscita anche, eventualmente, attraverso soluzioni temporanee.



