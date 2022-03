02.03.2022 h 12:11 commenti

Chiude il negozio per il Covid e diventa spacciatore: arrestato ex commerciante

I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione al Cantiere quattordici chili di droga tra hashish, cocaina e marijuana. Erano destinati ad essere spacciati nella zona del Serraglio

nadia tarantino

Quattordici chili di droga tra hashish, cocaina e marijuana che, spacciati al minuto, avrebbero fruttato quasi 120mila euro. E' quanto hanno trovato i carabinieri nella casa di un ex commerciante pratese di 48 anni che dopo essere rimasto senza lavoro a causa dell'emergenza Covid, si è dato al mercato degli stupefacenti. L'uomo è stato arrestato la notte di mercoledì 2 marzo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz è scattato dopo un'indagine lampo scaturita da una lunga sequenza di segnalazioni da parte di cittadini circa la presenza assidua e sempre più numerosa di pusher nella zona del centro storico, del Serraglio e della pista ciclabile lungo il fiume Bisenzio. I movimenti del quarantottenne non sono passati inosservati ai carabinieri che per alcuni giorni lo hanno seguito sia con pedinamenti e appostamenti, sia con l'analisi delle immagini restituite dalle telecamere di videosorveglianza. L'uomo è stato fermato in via Ferrucci alla guida della sua auto: all'interno i militari hanno trovato qualche dose di cocaina e di marijuana. Il successivo controllo nell'abitazione, nella zona del Cantiere, ha portato al maxisequestro. La droga era nascosta un po' ovunque tra la cantina e i mobili delle varie stanze. Alla perquisizione ha partecipato il Nucleo cinofili dei carabinieri di Firenze che ha scovato fino all'ultimo grammo di stupefacente. Sequestrati anche 1.900 euro in banconote di diverso taglio.L'uomo, ex commerciante di tessuti, fino a due anni fa titolare di un negozio nella periferia della città che ha dovuto chiudere a causa della pandemia, è celibe, attualmente disoccupato e soprattutto incensurato. Un insospettabile che, secondo le indagini dei carabinieri, sarebbe entrato nel giro della droga nella doppia veste di spacciatore e di fornitore. La sua figura sarebbe collocata, nel quadro della gestione dello spaccio, su un livello superiore a quello del piccolo smercio.La droga sequestrata, sia per la qualità che per il tipo di confezionamento, riporta alla memoria lo stupefacente recuperato in diverse operazioni dagli stessi carabinieri nel 2020. In quel caso, si trattava di un mercato gestito dai cinesi e gli investigatori non escludono collegamenti.In particolare, nella disponibilità dell'ex commerciante sono stati trovati cocaina, hashish, infiorescenze di marijuana e marijuana già trattata, tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi da spacciare al minuto o da vendere ai pusher.