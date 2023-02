27.02.2023 h 10:43 commenti

Chiude azienda produttrice di filati, nove dipendenti rimasti senza lavoro

La The Royal Co di Montemurlo in liquidazione giudiziale, venerdì sono state recapitate ai lavoratori le lettere di licenziamento. Nei mesi scorsi attivata la cassa integrazione ordinaria

Dichiarata in liquidazione giudiziale la The Royal .Co azienda che produce e commercia filati a Montemurlo.Nove i lavoratori che hanno perso il lavoro, per loro si apre il periodo di naspi e poi la ricerca di una nuova occupazione, anche se non sarà facile. Un'azienda che aveva manifestato già difficoltà da qualche tempo, anche se la situazione non sembrava così tragica. Come per tante lavorazioni,nei mesi scorsi, è stata attivata la cassa integrazione ordinaria, richiesta per far fronte ai costi energetici sempre alti come quelli delle materie prime, che inevitabilmente hanno portato a un calo degli ordini.“L'anno che è appena iniziato – ha spiegato Giovanni Santi Filctem Cgil – è iniziato con molte difficoltà che si sommano a quelle dei mesi scorsi. Permangono costi energetici alti e mercati con il freno a mano tirato. Qualche piccolo segnale di ripresa arriva dai filati per la maglieria”.